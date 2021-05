Pai some com filho de 7 anos e mãe pede ajuda nas redes sociais para encontrá-lo

Silvana Raniere, moradora de Belém, no Pará, ganhou na Justiça o direito de ter a guarda de seu filho, João Raniere Nogueira, de 7 anos. Mas o oficial de justiça não conseguiu sequer entregar a notificação: quando foi até o endereço onde a criança morava com o pai, em Macapá, no Amapá, não encontrou ninguém e o homem não atendia mais seu telefone. As informações são do Metrópoles.

Uma semana depois, Silvana ainda não teve informações do filho. Agora ela tem divulgado foto dos filhos e pedindo ajuda nas redes sociais. A família do menino teme que o pai chegue até a Guiana Francesa, um dos países que fazem fronteira com o Amapá. As autoridades locais já emitiram um mandado de busca e apreensão e comunicaram a Polícia Federal, que comanda as fronteiras.

“Meu menino é lindo, dócil e amoroso, e o pai se evadiu com ele em Macapá, estado do Amapá, no extremo norte do Brasil, região fronteira com outros países. Apelo para a solidariedade e peço uma corrente humanitária de ajuda com divulgação, informações e preces, pois sabemos de casos escabrosos envolvendo pessoas sem equilíbrio emocional e sem respeito às leis de Deus e dos homens. Quero meu filho de volta!”, disse Silvana nas redes sociais.

