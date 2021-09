Pai perde gêmeos depois de esquecê-los no carro e não responderá por crime

Um homem esqueceu seus filhos gêmeos, de um ano e 8 meses, dentro do carro por um dia inteiro em Blythewood, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, no último dia 1 de setembro. A situação acabou causando a morte dos bebês.

No entanto, o pai não vai sofrer nenhuma acusação criminal. Segundo o Daily Mail, o homem colocou os bebês nas cadeirinhas no banco traseiro por volta das 8h da manhã. A ideia era deixá-los na creche e depois ir para o trabalho.

No entanto, ele esqueceu das crianças e foi direto trabalhar. Quando ele foi pegar as crianças na creche, por volta das 17h30, ele foi avisado que as crianças não estavam no local. Foi então que ele lembrou que os dois ainda estavam no carro.

Na ocasião, o carro teria atingido temperaturas internas de até 48°C. Por isso, os gêmeos morreram por causa da exposição ao calor.

Porém, o xerife local Leon Lott disse que não será apresentada nenhuma queixa criminal contra o pai, afinal as mortes foram um “acidente trágico”. Além disso, ele disse que a entrevista que o pai deu à polícia foi “a mais comovente” que já viu.

“A emoção pura do pai não é algo que se pudesse fingir. Ele não teve a intenção de causar a morte dos bebês”, disse. “Infelizmente, às vezes o trabalho toma conta de toda a nossa concentração. Acho que foi isso que aconteceu. Esse é o pior pesadelo para um pai”, afirmou.

