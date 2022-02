Pai flagra filho consumindo drogas, discute e é morto a pauladas

Um homem de 52 anos morreu ao não resistir a uma série de pauladas na sexta-feira, em Divinópolis (MG). Segundo a polícia, o principal suspeito é o filho do homem, que tem 15 anos. As informações são de O Tempo.

O pai teria flagrado o adolescente consumindo drogas, e teve início uma discussão. Com os ânimos exaltados, o filho teria pegado uma peça de madeira e passado a golpear o homem.

Quando foi encontrado na rua, o pai apresentava traumatismo craniano, fratura no maxilar, corte no rosto e com parada cardíaca.

Na rua mesmo, paramédicos tentaram ressuscitar o homem, mas ele não resistiu. Detido, o adolescente foi encaminhado para a Polícia Civil.

