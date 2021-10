Pai, filhos, irmão, esposa, ex-esposa. A próspera famiglia Bolsonaro e a paixão pelo Estado

Não há incongruência maior do que demonizar a política, e viver exclusivamente dela.

Não há incongruência maior do que – com toda razão! – acusar o favorecimento do Estado aos filhos do meliante de São Bernardo, e defender quando os favorecidos são os próprios rebentos.

Não há incongruência maior do que acusar de corrupção um bando político, e ao mesmo tempo entregar-lhe o comando do governo.

Não há incongruência maior do que condenar o mensalão, e praticar o rachadão; do que condenar o sítio de Atibaia e o tríplex do Guarujá, e não ver nada de mais em mansões compradas ou alugadas por frações dos preços de mercado.

E nem vou falar da incongruência de combater o comunismo, socialismo e outras pragas autocráticas, e tentar fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, pois o assunto de hoje é grana, e não, política.

FAMÍLIA ESTATAL

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, não sabe o que é ganhar dinheiro, nem um mísero centavo de real, que não seja através do trabalho e suor dos cidadãos que jura defender. O devoto da cloroquina jamais trabalhou na iniciativa privada, e tudo o que possui veio do serviço público.

Seus filhos aprenderam o caminho do dinheiro fácil e correram para o colo do pai. Juntos formam o maior clã da política brasileira. Juntos formam o maior esquema familiar de contratações fantasmas e desvios de salários de funcionários públicos – a famosa rachadinha; apelido popular para crime de peculato.

Até o bolsokid mais novo, ainda sem cargo e emprego público, já sabe o quanto é fácil enriquecer através do poder da família. Basta infiltrar alguns empresários em reuniões com ministros e pronto! Um carro de presente, um patrocínio aqui, uma boquinha ali, um jabaculê acolá.

EX TAMBÉM É GENTE

Mas não só de família vive a famiglia. Para o clã mais patriota do Brasil, que alçou à fama prometendo ‘acabar com a mamata, porra!’, ‘ex’ também é gente! Afinal, é ‘sangue do nosso sangue’ e bons generais não abandonam soldados feridos. Por isso, ex-esposa também tem direito de viver em mansão, ora bolas. Até porque o aluguel é de apenas 3 mil reais, vejam vocês.

E para que a atual (esposa) não fique com ciúmes, sempre haverá um presidente da Caixa de prontidão: ‘pois não, primeira-dama’. Bastam um ou dois telefonemas e abrir-se-ão as portas dos empréstimos subsidiados para os amigos.

Em troca do quê? Bem, ao que parece, pelo sucesso financeiro incompatível com a renda, algo de bom sempre chega aos Bolsonaros, principalmente os negócios imobiliários super lucrativos, realizados em dinheiro vivo. Mas… E o Lula, hein? E o PT? Mito, mito!







