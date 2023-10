Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/10/2023 - 18:12 Para compartilhar:

A filha de Bela Gil, Flor Gil, de 15 anos, resolveu expor sua sexualidade. Em uma conversa com a mãe, compartilhada nas redes sociais, a jovem cantora questiona a chef de cozinha e apresentadora do GNT se pode postar uma imagem com uma frase sobre se sentir ofendida ao ser chamada de heterossexual.

Na sequência, Bela pergunta para a filha se ela é pansexual e Flor nega: “Acho que não, mami. Acho que na real mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande sapata. Você tem uma filha bem gay”, respondeu a neta de Gilberto Gil.

Pai, filhas e neta: família Gil fala abertamente sobre sexualidade

A IstoÉ Gente relembra abaixo as vezes em que a família do cantor Gilberto Gil, de 81 anos, falou abertamente sobre sexualidade.

Em entrevista à revista Veja, Gil contou sobre relações com outros homens no passado. “Sim, e isso não afeta meu modo de ver o assunto na minha vida. Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros, mas nunca na mesma forma como de outras. Para mim, jamais foram coisas iguais”, contou o veterano.

Preta Gil revelou que é pansexual e que começou a vida sexual se relacionando com uma mulher. “Eu só comecei a cantar e ir para frente das câmeras depois dos 28 anos, e, antes disso, eu me relacionava com mulheres, inclusive, iniciei minha vida amorosa e sexual com uma pessoa do sexo feminino”, contou a cantora, em 2020, em uma live da revista Vogue.

Já Bela Gil, que viveu um relacionamento aberto com o ex-marido, João Paulo Demasi, por 19 anos, criticou a monogamia, em 2022, por meio das redes sociais.

“Acho que confundem amores múltiplos com promiscuidade. Quando entendemos e experimentamos a generosidade do amor, a vida fica mais rica e mais leve”, disse a apresentadora, ao Gshow.

“Desde sempre desacreditei nas monoculturas! Essa visão colonialista e limitada dos monopólios, monoculturas, monoteísmos e monogamias muitas vezes, porém, nem sempre, se desdobram em violência contra a terra (desmatamento), contra a mulher (feminicídio), contra religiões (intolerância religiosa) e contra os pequenos (falência).”

