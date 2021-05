Pai encontra restos mortais de filho de 21 anos desaparecido em SC

Desde 5 de maio, Ronaldo Kalbuch buscava pelo filho, Renan, de 21 anos, que estava desaparecido. Ele encontrou, mas não do jeito que gostaria: partes do corpo do jovem. As informações são da TV Record.

As últimas imagens de Renan com vida foram registradas por uma câmera de segurança próxima do local onde o corpo foi encontrado, em Itajaí, Santa Catarina. Na gravação, é possível ver o jovem andando em direção a ponte que atravessa um rio.

Oito dias após o desaparecimento, em 13 de maio, um pescador encontrou uma perna humana às margens do rio. Ronaldo reconheceu a tatuagem do filho e decidiu fazer buscas pelo local. O pai precisou ir muito longe e logo encontrou mais partes do corpo do filho. Foi quando acionou a polícia.

Até agora, o que se sabe é que Renan foi esquartejado após ser morto. O pai só encontrou a cabeça do filho em uma mala preta. “Eu te achei meu filho”, disse o pai ao encontrar a mala. Ele ainda busca as outras partes do filho para poder enterrá-lo com dignidade e garante que lutará por justiça.

