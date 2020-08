Pai é suspeito de amputar dedo de criança após ela prender mão em carrinho de bebê

A polícia de Araçatuba (SP) está investigando um homem suspeito de amputar o dedo anelar do filho, de 3 anos, depois da criança ficar com a mão presa em um carrinho de bebê. O caso aconteceu no domingo (16). As informações são do G1.

De acordo com a polícia, para soltar a criança, o pai teria cortado o dedo dela com um objeto cortante. Uma representante da Santa Casa, onde o menino foi atendido, registrou boletim de ocorrência na terça-feira (18) como lesão corporal de natureza gravíssima.

Conforme o hospital, a criança passou por cirurgia para a cobertura do osso exposto. Ainda segundo o G1, o Conselho Tutelar foi comunicado, assim como a assistente social da Santa Casa.

