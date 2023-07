Pai e madrasta são presos no Rio, acusados de espancar até a morte uma criança de 4 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 13:55 Compartilhe

Um casal foi preso na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, acusado de matar por espancamento uma criança de quatro anos. A Polícia Militar foi acionada por uma médica, depois de o pai e a madrasta darem entrada na unidade com a criança desacordada e com sinais visíveis de maus-tratos.

Policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar (BPM) encaminharam o casal à 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), onde o caso está sendo investigado. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de maus tratos resultando em morte.

Segundo a polícia, o pai teria dito que a criança sofrera uma queda. O boletim médico, no entanto, revelou que a vítima apresentava manchas roxas pelo corpo e inchaço nas pernas.

Segundo a UPA, a criança deu entrada na unidade às 10h54 de sexta-feira, 21, com parada respiratória. Manobras de ressuscitação foram realizadas sem sucesso. O óbito foi constatado às 11h45 e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

