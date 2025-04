Pai e filho morrem engolidos por cratera no norte da Itália

VICENZA, 18 ABR (ANSA) – Um pai e um filho morreram após o carro em que eles estavam cair em uma cratera aberta repentinamente em uma ponte em Valdagno, no norte da Itália, na noite da última quinta-feira (17), em meio a uma onda de mau tempo na península.

O veículo, um Fiat Ulisse, foi engolido pelo buraco e foi parar no leito do rio Agno, e os corpos foram achados apenas na manhã desta sexta (18), a 10 quilômetros do local da tragédia.

As vítimas são Leone Francesco Nardon, de 65 anos, e seu filho, Francesco Nardon, 34, que viajavam para o centro da cidade para ajudar como voluntários após alagamentos na região.

Em razão do mau tempo, o governador do Vêneto, Luca Zaia, declarou estado de emergência nas províncias de Vicenza – onde aconteceu o desastre – e Verona. “É uma tragédia impensável onde a terra desabou sob os pés dessas duas pessoas, que iam dar uma ajuda e não eram curiosos”, disse Zaia a jornalistas nesta sexta.

As chuvas também provocaram transtornos na Toscana, onde diversos vilarejos ficaram isolados por deslizamentos de terra na província de Lucca. (ANSA).