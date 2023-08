Pai e empresário de Lil Tay ‘não podem’ confirmar morte da rapper, afirma portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 4:56 Compartilhe

Foi anunciada nesta quarta-feira, 9, a morte da influenciadora e rapper norte-americana Claire Hope, conhecida como Lil Tay. A confirmação foi feita por meio de um post no Instagram oficial da adolescente de 14 anos. Posteriormente, entretanto, o caso ganhou uma atualização inesperada: o pai e o empresário da garota afirmaram que não podem corroborar a informação do falecimento.

De acordo com o “Business Insider”, de onde são as informações, Christopher Hope e Harry Tsang se recusaram a confirmar o falecimento de Lil Tay à imprensa internacional.

Ao portal, Hope informou que “não pode” comentar sobre o post feito no Instagram. Ele ainda se recusou a responder se a filha está viva.

“Dadas as complexidades das circunstâncias atuais, estou em um ponto em que não posso confirmar ou descartar definitivamente a legitimidade da declaração emitida pela família”, declarou Tsang, por sua vez. “Esta situação exige consideração cautelosa e respeito pela sensibilidade envolvida. Meu compromisso continua focado em fornecer atualizações que sejam confiáveis ​​e oportunas”, concluiu o empresário.

Ainda de acordo com o “Insider”, o Departamento de Polícia de Los Angeles (EUA) — onde a influenciadora residia — e o médico legista do condado “não têm informações e não estão investigando a morte de alguém com o nome de Claire Hope”.

Além disso, o Departamento de Polícia de Vancouver, no Canadá — país em que Lil Tay nasceu — também afirmou não ter registros ou investigações ativas acerca de sua morte.

