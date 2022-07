Pai do Luva de Pedreiro chora ao falar sobre multa de R$ 5 milhões: ‘Allan Jesus não explicou nada’ Seu Vadinho se emocionou e agradeceu pelo acerto com Falcão, novo empresário de Iran

Um dos influenciadores mais famosos do país, Luva de Pedreiro somou imbróglios com Allan Jesus e assinou com novos agentes. No entanto, para a rescisão com o ex-empresário, Iran Ferreira teria de pagar cerca de R$ 5 milhões. Ao falar sobre os valores, o pai do jovem, Seu Vadinho se emocionou e disse que não tinha ciência da multa.

– Só fiquei sabendo dessa multa do contrato depois que eu trouxe aqui para a Bahia e mandei ler. Antes ele não tinha explicado nada. Não contou para gente. Só tenho gratidão pelo que o Falcão fez com a gente. E à equipe dele que nos recebeu. Foi nossa felicidade. Nós vamos levar isso para o resto da vida – comentou Vadinho, emocionado, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini.

Há algumas semanas, Luva de Pedreiro fez uma live nas redes sociais onde, visivelmente irritado, afirmou que daria uma pausa nos vídeos. Contudo, o influenciador voltou atrás e continuou com os materiais. Na semana seguinte, Iran Ferreira anunciou acerto com os novos empresários, sendo um deles o ex-jogador de futsal Falcão.

Neste domingo, Luva de Pedreiro fez algumas revelações contra Allan Jesus em entrevista ao ‘Câmera Record’. Durante a entrevista, o influenciador alegou que não sabia a senha das contas no banco criadas pelo ex-empresário. Iran Ferreira também revelou que o motivo para o encerramento da parceria com o ex-agente foram às proibições feitas por Allan, como a de sair com amigos e a obrigatoriedade em postar vídeos, mesmo contra vontade de Luva.

