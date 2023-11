Pai do jogador Luis Díaz é libertado na Colômbia

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 9:46 Para compartilhar:

BOGOTÁ, 9 NOV (ANSA) – Luis Manuel Díaz, pai do jogador Luis Díaz, do Liverpool, foi libertado nesta quinta-feira (9) após ter sido mantido como refém por 14 dias pela guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN).

A libertação de “Mane” Díaz, como é conhecido o pai do atleta dos Reds, aconteceu depois de semanas de intensas negociações e apelos. Ele havia sido sequestrado em 28 de outubro.

“Registramos com alegria a libertação de Díaz. Ele retornou em segurança ao seio de sua família e de sua comunidade.

Esperamos que em breve ele recupere a paz de espírito, perturbado por um acontecimento que nunca deveria ter acontecido. Estaremos atentos a qualquer pedido feito pela família”, disse a delegação governamental que liderou as negociações com o ELN.

Díaz e sua mulher, Cilenis Marulanda, foram levados por sequestradores fortemente armados, no departamento de La Guajira. A mãe do ponta-esquerda do Liverpool foi libertada poucas horas depois do sequestro.

O grupo guerrilheiro assumiu a autoria do crime e admitiu que cometeu um erro, prometendo libertar o refém o mais rápido possível. O ELN, no entanto, fez uma série de pedidos para que pudesse soltar Díaz.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou a notícia nas redes sociais, bem como a Federação Colombiana de Futebol (FCF), que destacou os esforços das autoridades locais. (ANSA).

