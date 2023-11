Pai do atacante Roberto Firmino morre aos 62 anos, vítima de enfarte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2023 - 20:00 Para compartilhar:

O pai do atacante Roberto Firmino, José Roberto Cordeiro de Oliveira, morreu neste sábado, dia 18. Ele foi vítima de um enfarte, aos 62 anos, durante uma viagem que fazia com a família em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo informações do site UOL, a família tenta contato com a embaixada brasileira na cidade para trazer o corpo de volta ao Brasil.

Clube do coração de “Papa Firmino”, como José era conhecido, o CRB, de Maceió-AL, prestou uma homenagem ao torcedor ilustre. O time alagoano foi o primeiro clube em que o atacante atuou na carreira, antes mesmo do Figueirense, onde ganhou destaque e maior projeção. Ídolo do Liverpool e presente em muitas convocações para a seleção brasileira, Firmino defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador perdeu espaço com Tite e também na renovação do Brasil sob o comando de Fernando Diniz.

José Roberto era um dos grandes apoiadores do filho. Ele deu depoimentos para um documentário sobre as raízes do jogador e seu tempo de Liverpool. No vídeo, disse que foi um sonho vê-lo atuando pelo CRB no começo de carreira. “Eu já era apaixonado pelo CRB, meu time de coração. Quando o vi jogando no CRB, foi um orgulho, me orgulhava muito.”

