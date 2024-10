Pai diz que Hailey é quem ajuda Justin Bieber a ‘sobreviver’ em meio a rumores após prisão de Diddy

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 12:20 Para compartilhar:

Stephen Baldwin, sogro de Justin Bieber, revelou que está aliviado pelo astro canadense poder contar com sua filha, Hailey Bieber, para ajudá-lo a “sobreviver” em um momento tão delicado. As informações são do jornal Daily Mail.

“A felicidade, o bem-estar e a saúde deles (Hailey e Justin) estão claramente melhores do que nunca”, confirmou o ator de ‘Os Suspeitos’ em uma declaração ambígua ao jornal britânico. Desde a segunda semana de outubro, fontes próximas ao cantor têm relatado que Bieber vem se isolando, o que preocupa familiares e amigos do cantor.

Além de tranquilizar os fãs do astro canadense, Stephen não poupou elogios ao genro ao dizer que está feliz por Bieber escolher priorizar sua família e bem-estar em detrimento de sua carreira, e que ele é “um dos artistas mais corajosos de todos os tempos”. Justin e Hailey deram boas vindas ao primeiro filho, Jack Blues, em agosto.

Justin e Diddy

Justin Bieber tinha uma relação muito próxima com Sean ‘Diddy’ Combs, seu antigo mentor, e já chegou a passar cerca de 48 horas na mansão do rapper sem supervisão alguma, aos 15 anos. “Ele está tendo 48 horas com Diddy, onde estamos e o que estamos fazendo, não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de um garoto de 15 anos. Nós vamos ficar completamente loucos”, disse Sean na ocasião.

Segundo a revista US Weekly, Bieber estaria ‘enojado’ com as acusações contra o rapper e prefere se manter distante do caso.

Dentre acusações de tráfico sexual, agressão e associação criminosa, P.Diddy, como Combs é popularmente conhecido, está preso desde 16 de setembro e teve seu julgamento marcado para 5 de maio de 2025.