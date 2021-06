Pai de Whindersson volta a falar sobre a morte do neto: ‘Baque muito grande’

Hildelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes, voltou às redes sociais para falar sobre a morte de João Miguel, primeiro filho do humorista com a noiva, Maria Lina. Em vídeo postado em seus stories, ele começou cantando uma homenagem e depois agradeceu o apoio dos seguidores.

“Se a vida fosse fácil como a gente quer… se o destino a gente pudesse prever… eu estaria com meu netinho tomando café…unido com meus filhos em frente à TV”, começou ele, cantando, e acrescentando na sequência. “Realmente foi um baque muito grande. A gente esperava ansioso pela chegada de João Miguel. Ele veio apressado, só mesmo para a família ver o rostinho dele… e já partiu. Acredito eu que esteja lá no céu, é uma estrelinha a mais brilhando”, disse”.

