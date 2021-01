Pai de pescador desaparecido acredita que filho e amigos estejam esperando resgate

Eraldo Barbosa, pai de um dos pescadores desaparecidos na última quarta-feira (13), acredita que o filho e os outros dois amigos estão à deriva esperando o resgate.

A embarcação Ressaca I, que abrigava os três desaparecidos, desapareceu a 60 km da orla. Segundo familiares, apesar de não serem profissionais, Pablo Henrique, Marcelo Silva e Everaldo Martins tinham experiência em mergulho.

“Com certeza absoluta, eles estão só aguardando as buscas chegar até eles. Por isso estamos pedindo que não parem as buscas”, falou Eraldo, em entrevista à Record TV Rio.

De acordo com Barbosa, a esperança em localizar os três homens vivos aumentou após pescadores encontrarem um galão de gasolina vazio à deriva no mar de Ilha Grande. O objeto seria do Ressaca I.

Em nota, a Marinha do Brasil afirmou que dois navios-patrulha, uma embarcação de casco semirrígido e uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) estão sendo usados nas buscas.

