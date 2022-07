Pai de Oprah Winfrey morre dias após celebração familiar em sua homenagem

(Reuters) – O pai de Oprah Winfrey, Vernon, morreu, disse a decana dos programas diurnos em sua conta no Instagram neste sábado, apenas dias depois de organizar um evento para celebrá-lo em vida.

“Ontem, com a família em torno da cama dele, eu tive a honra sagrada de testemunhar o homem responsável pela minha vida dar o último suspiro. Pudemos sentir a Paz entrar no quarto com sua morte”, escreveu Winfrey na publicação.

Vernon Winfrey nasceu em 1933, disse ela.

A TMZ publicou que Vernon, 88 anos, que foi dono da Winfrey Barber & Beauty Shop e a operou por mais de 50 anos, morreu na noite de sexta-feira após uma luta contra o câncer.

No começo desta semana, Oprah Winfrey disse no Instagram que a família havia planejado um “Dia de Apreciação de Veron Winfrey” com um churrasco no quintal para que seus amigos o comemorassem, porque ele estava doente. Seu pai achava que era uma festa de 4 de Julho, disse ela no vídeo.

Oprah Winfrey transformou um talk show de televisão em Chicago em um império da mídia que se expandiu para produção de cinema, revistas, TV a cabo e rádio, tornando-a uma das mulheres mais ricas do mundo.

(Reportagem de Daphne Psaledakis em Washington)