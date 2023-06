Pai de Neymar recebe voz de prisão durante operação em propriedade do jogador; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 17:05 Compartilhe

O pai do jogador Neymar recebeu voz de prisão, na tarde desta quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Mangaratiba, na Região Metropolitana do Estado, na casa do atleta.

Neymar da Silva Santos teria desacatado os agentes, que foram até o local averiguar denúncias de crime ambiental. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia, a denúncia dava conta de uma construção irregular na propriedade de um lago artificial.

A obra teria provocado desmatamento, quebra de rocha e desvio de um rio. Um lago foi interditado e será aplicada uma multa ao jogador.

De acordo com a publicação no portal, durante a apresentação da área à secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, Neymar Pai teria se alterado e acabou recebendo voz de prisão.

Neymar Santos será autuado administrativamente. A obra ficará embargada até que ele apresente todas as licenças necessárias para realizar a construção do lago.

