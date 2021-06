Pai de Neymar luta na Justiça para devolver mansão de mais de R$ 2 milhões, diz colunista

Neymar Santos, pai do jogador Neymar Jr., entrou na Justiça para devolver a um condomínio uma mansão avaliada em mais de R$ 2 milhões. De acordo com informações do UOL, o pai do craque se diz vítima do processo e afirma não ter feito nenhuma alteração no terreno, mesmo tendo sido acusado de conduzir reformas irregulares no terreno localizado em São Paulo.

Ainda segundo o portal, Neymar alega que o condomínio já sabia das irregularidades do imóvel antes mesmo de ele ser comprado pelo empresário. Se a Justiça der ganho de causa para o condomínio, Neymar Pai pede que o valor da casa seja estornado.

