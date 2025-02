Pai de Neymar garante que retorno ao Santos ‘não é para cinco meses’

Neymar assinou um contrato de metade de temporada com o Santos para voltar ao clube que o revelou, mas pode ficar muito mais tempo. Em entrevista antes do jogo da equipe alvinegra contra o Água Santa neste domingo, pelo Campeonato Paulista, o pai do craque afirmou que ele não pretende ir embora no meio do ano e que o curto acordo é para dar tempo para o clube “se reestruturar”.

De fato, o atacante não está emprestado ou tem outro vínculo acertado para o segundo semestre de 2025, o que deixa o caminho livre para uma extensão. Tudo depende, segundo “Neypai”, também responsável por gerir e cuidar da imagem do filho, de encontrar potenciais parceiros comerciais, e o cenário é animador, revelou.

“Não viemos aqui para disputar durante cinco meses”, comentou o pai de Neymar à TNT Sports, acrescentando que a volta também tem um lado financeiro estratégico. “Viemos para dar oportunidade ao Santos se reestruturar e achar parceiros que possam ajudar o clube a se reerguer. E apareceu um monte de gente querendo ajudar no clube, ajudar no vestiário, ajudar para se reestruturar”, disse.

Ele revelou, ainda, que o presidente do time alvinegro, Marcelo Teixeira, deu o respaldo à família para que auxiliem e toquem, junto à diretoria, essas negociações. “O Marcelo me deu esse aval. (Isso) para que a gente possa, juntos, encontrar esses parceiros que possam ajudar o clube nesse momento”, afirmou o empresário.

O jogo contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista foi o quarto de Neymar no retorno ao Santos e o primeiro em que marcou gol em 2025. Junto a isso, foi também sua primeira vitória na temporada. O resultado final, de 3 a 1, representa um alívio para o craque, já que, além de finalmente marcar, ele ajudou o clube à voltar para a zona de classificação às quartas de final, estando agora na liderança do Grupo B.

O próximo compromisso do Santos será na quarta-feira contra o Noroeste na Vila Belmiro, jogo que pode carimbar o avanço à fase seguinte do estadual. O último jogo da equipe de Pedro Caixinha pelo grupo será no domingo, contra a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho.