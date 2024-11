Pai de Neymar espera ver filho em boa fase no Mundial e revela: ‘Nunca esteve tão livre’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 9:10 Para compartilhar:

O pai de Neymar Jr. se manifestou pela primeira vez sobre os rumores da rescisão de contrato do filho com o Al-Hilal. O empresário afirmou que o atacante está muito feliz na Arábia Saudita e espera vê-lo bem para a disputado do Mundial de Clubes da Fifa, marcado para julho de 2025. Ele acredita que o clube saudita não vai se desfazer do craque brasileiro justamente por causa do torneio, que será disputado nos Estados Unidos.

“Qual é o maior projeto do Al Hilal? É o Mundial, é a coisa mais importante. Terá todos os clubes, e o Al Hilal estará nesse campeonato, conquistou essa vaga. Eles já têm uma das maiores estrelas que eles poderiam ter para disputar isso. Um cara experiente nesse tipo de competição. Por isso, eles não abriram mão do segundo ano de contrato com o Neymar”, explicou Neymar da Silva Santos, em entrevista ao podcast “Roundcast”.

O futuro de Neymar ainda é uma incógnita. Após ficar mais de um ano se recuperando de grave lesão no joelho esquerdo, o atacante foi diagnosticado com um problema na coxa e não deve mais entrar em campo neste ano. Segundo a imprensa saudita, o Al-Hilal cogita encerrar o contrato do atleta antes do fim do vínculo, assinado até junho de 2025, pelo baixo custo-benefício. Neymar ganha mensalmente aproximadamente R$ 100 milhões.

Com a volta de Neymar programada para janeiro, o empresário entende que o mercado se abrirá naturalmente. Ele diz ainda que esta será a primeira vez na carreira em que o atacante terá a oportunidade de escolher onde irá jogar. O Santos, clube responsável por revelar o craque, é o principal interessado.

“A gente nunca fez planos. O único plano que a gente fez foi chegar no Barcelona. O resto… O PSG foi uma coisa maluca, que virou um turbilhão, e do nada, quando a gente viu, estava saindo. O Al-Hilal também. Coisas que foram acontecendo”, comentou.

“Ele (Neymar Jr.) vai estar livre para decidir. A gente nunca esteve tão livre para decidir para onde a gente iria. E eu ter um cara com 32 anos, livre na minha mão, é um presente para qualquer empresário”.