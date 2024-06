Pai de menina, MC Ryan SP avisa sobre ele e Neymar: ‘Ninguém pense em olhar para nossas filhas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 18:22 Para compartilhar:

O jogador Neymar, 32 anos, e MC Ryan SP, 23, estiveram juntos, na última segunda-feira, 3, durante o leilão beneficente promovido pelo atleta, e posaram para cliques com suas respectivas filhas, Mavie, de 8 meses, e Zoe, de 6 meses.

Eles se encontraram durante o evento no momento em que estavam com as crianças no colo. Ao publicar fotos desse encontro nas redes sociais, o cantor brincou ao avisar que não quer marmanjos perto de sua menina.

“Ninguém pense em olhar para nossas filhas”, legendou ele, acrescentando um emoji de bravo, referindo-se, também, à filha de Neymar.

O jogador gostou da brincadeira e reagiu à postagem. Nos comentários, ele enviou emojis de risos.

Seguidores também se divertiram com a situação e aproveitaram para alfinetar os famosos.

“Torce para que elas não encontrem um homem igual você, né”, provocou um internauta. “A cara delas de quem nunca vai colocar água no condicionador”, brincou outra. “Carinhas de quem nunca vai sofrer com um boleto vencido”, opinou mais uma.

Mavie é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do seu antigo namoro com Carol Dantas.

Zoe é fruto de um breve relacionamento entre MC Ryan SP com Giovanna Roque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLOLO 🫶🏽 (@imcryansp)