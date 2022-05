Pai de Meghan Markle passa mal e é hospitalizado com suspeita de AVC

Thomas Markle, de 77 anos, pai de Meghan Markle, casada com o ex-príncipe Harry, foi hospitalizado com suspeita de ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral). As informações são do site TMZ.

O pai da duquesa foi levado de ambulância a um hospital de Tijuana, no México, e posteriormente acabou transferido para um hospital em Chula Vista, na Califórnia (EUA).





De acordo com o TMZ, Thomas tinha dificuldade para falar e apresentava sinais de confusão. Ele precisou escrever em um papel os sintomas que tinha para entregá-lo aos médicos.

Segundo a irmã de Meghan, Samantha, o pai das duas está se recuperando. Ela acusou a irmã de negligência e de “não fazer nada” depois que recebeu a notícia da internação do pai.

“Ele passou por tanta coisa. Dois ataques cardíacos, uma pandemia e agora um derrame. Nenhum de nós ouviu falar de Meghan. Isso é negligência. Se ela não consegue encontrar em seu coração ou tem a consciência moral para dar um passo à frente, que vergonha. Ele não tem muito tempo. Ela vai ter que viver com isso para o resto de sua vida”, disse Samantha.