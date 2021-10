Pai de Meghan Markle acusa Príncipe Harry de afastar atriz da família

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, deu uma entrevista ao programa britânico “Good Morning Britain” para falar sobre a sua relação com a filha. Ele aproveitou para alfinetar o Duque de Sussex e apontou-o como o principal “culpado” por ela ter se distanciado dos familiares.

“Eu não sei o que a mudou, ela nunca foi assim antes e depois que ela ficou com Harry, mudou. Ela praticamente renegou os dois lados de sua família e não entendo o motivo disso”, disse, frisando ainda mais sua visão sobre o Príncipe.

“Acho que Harry abandonou a rainha e a família real, o povo britânico e o exército, ele abandonou todos eles. Tudo o que ele faz agora é andar de bicicleta pelo bairro em que mora. Não sei se é uma grande vida para ele também, não faz sentido. Harry está agora lançando um livro e insultar sua avó, a Rainha, só pode ser crueldade. É uma ideia ridícula e é apenas algo por dinheiro. Tudo o que eles estão fazendo é por dinheiro. Mas fazer isso para sua avó que tem 95 anos é uma vergonha”, desabafou.

No bate-papo, ele ainda classificou a filha como “infantil” e “boba” e ainda falou sobre a possibilidade de tomar medidas legais para poder conhecer os netos, Archie e Lilibet. “Estou muito preocupado com isso, adoraria ver meus netos. Pessoas na Califórnia sugeriram que eu processasse, mas acho que se o fizesse seria um hipócrita, estaria fazendo a mesma coisa que Harry e Meghan estão fazendo. Não quero incluir meus netos nesta situação. Vários advogados me disseram que os avós entraram com processos para ver os netos e tiveram sucesso, mas não vou fazer isso, não quero que sejam peões de tabuleiro”, explicou.

O apresentador, Richard Madeley, perguntou para Thomas os motivos de ele continuar falando publicamente sobre a relação conturbada com Meghan, e ele foi objetivo: “Eu deixei bem claro que até ouvir dela, até que ela fale comigo, vou continuar a fazer isso, e eventualmente, mais cedo ou mais tarde, ela deve começar a falar comigo”, disse, acrescentando que acredita que em algum momento da vida Archie e Lilibet vão perceber os desfalques familiares.

“Isso é muito infantil, muito bobo. Já é hora de conversarmos, somos uma família. As crianças vão crescer sem saber que tem duas famílias. Isso é mais do que apenas eu e meu filha agora. Este sou eu, minha filha, o marido dela e dois bebês envolvidos, então é hora de fazer algo, é hora de conversar”, explicou.

