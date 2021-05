Pai de MC Kevin desabafa sobre morte do cantor: ‘Foi uma emboscada’

Agnaldo Bueno, pai de MC Kevin, disse que o filho foi vítima de uma “emboscada”, que resultou em sua morte. O funkeiro faleceu no último domingo (18) após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

“Eu não sei o que aconteceu. Pra mim foi uma emboscada o que aconteceu. O negócio está estranho. Mandei coisas para você no WhatsApp. É muita coisa, a investigação vai ser longa… sou suspeito de falar, mas está na mão de Deus, da polícia. Eles têm que achar alguma coisa, uma câmera. Não consigo engolir esse negócio do meu filho cair de lá de cima”, disse o pai do funkeiro em conversa com o apresentador Luiz Bacci, que divulgou o áudio nas redes sociais.

A polícia ainda investiga a morte de MC Kevin, que estava em um hotel no Rio de Janeiro, com amigos e a mulher, Deolane, quando caiu da varada do quinto andar. O MC VK, amigo de Kevin, disse que prestou depoimento e está sofrendo ameaças, por ter sido a pessoa presente no momento em que o funkeiro caiu.

