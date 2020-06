Pai de Marina Ruy Barbosa se mostra arrependido em ter votado em Bolsonaro: ”Um desastre”

O empresário Paulo Barbosa, pai da atriz Marina Ruy Barbosa, aderiu à campanha “Somos 70%”, que foi criada em oposição ao governo do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Ao responder seguidores na rede social, ele disse que defende a democracia e pediu ditadura nunca mais, além de se mostrar arrependido em ter votado em Bolsonaro.

“Sem dúvida alguma foi o PT que elegeu o Bozo, depois de 14 anos saqueando o Brasil. Se eu pudesse escolher, votaria no Amoedo, mas ele ficou no primeiro turno. Votei no Bozo torcendo para que ele fizesse um bom governo. Infelizmente, está sendo um desastre. Estamos numa democracia, e vamos buscar os meios legais para o bem do país”, disse Paulo.