Pai de Luka Doncic critica Mavericks por escolha de trocar filho com Lakers

A troca envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis realizada entre o Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers parece ter chocado não apenas os fãs de NBA, mas o próprio jogador esloveno e sua família. Em uma entrevista a uma emissora de TV da Eslovênia, o pai do atleta, Sasa Doncic, criticou a antiga franquia de seu filho por mandar o ala-armador para a equipe de LeBron James.

O pai do astro achou injusto da parte da diretoria do Mavericks a forma como a troca aconteceu. De acordo com ele, Luka sempre teve muito respeito pela franquia e pela cidade da equipe: “Sei que ele sacrificou muito. Sei que Luka realmente respeitava Dallas. Ele respeitava toda a cidade, ajudava crianças e não tinha problema em ir a hospitais e eventos de caridade”.

Para Sasa, a atitude é uma “hipocrisia” com alguém que se dedicou ao time. “Com essa troca, a hipocrisia me machuca pessoalmente. Acho que Luka absolutamente não merecia isso”. A mudança estaria sendo difícil para o filho, principalmente por ter sido muito rápida.

Ainda assim, o pai de Luka Doncic acredita que o Los Angeles Lakers será um bom lugar para ele. Afinal, a franquia já teve em seu elenco alguns dos maiores nomes do basquete, como Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal e Kareem Abdul-Jabbar. Atualmente, o time conta com a presença de LeBron James. “Luka não perdeu nada com essa troca. Ele está indo para Los Angeles. A cidade é fenomenal. A tradição no basquete é incrível”, afirmou.

Apesar de nunca ter vencido uma final de NBA, Luka Doncic já é considerado um dos grandes jogadores da liga. Aos 25 anos, o esloveno por algumas vezes já liderou os Mavericks – inclusive na última temporada, quando chegou com a franquia na grande decisão do torneio contra o Boston Celtics, que saiu campeão. O ala-armador atuava pela equipe de Dallas desde 2018.