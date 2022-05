Pai de Linn da Quebrada morre meses após reaproximação com a ex-BBB

Lino, pai de Linn da Quebrada, morreu na madrugada desta quinta-feira (11), em São Paulo. A cantora havia voltado a se relacionar com ele um pouco antes de entrar no “BBB 22”.





A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao jornal “Extra” e a causa da morte foi comunicada como infarto fulminante.

Em janeiro, um pouco antes de ser anunciada como participante do reality, Linn relatou nas redes sociais que reencontrou o pai que não via há anos.

“Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano todo para nós desatarmos”, celebrou a artista na ocasião.

Em um vídeo, o pai de Linn brincou com ela. “Ainda não entendi, até hoje, como você se transformou de água para o vinho”, disse Lino. “Esse é o mistério. Te amo, pai”. E ele respondeu: “Eu também, filha. Que Deus te abençoe e proteja, hoje amanhã e sempre”, emendou Linn.