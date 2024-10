Pai de Liam Payne visita na Argentina altar em frente ao hotel onde cantor morreu

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2024 - 20:25 Para compartilhar:

Geoff Payne, pai do cantor britânico Liam Payne, chegou nesta sexta-feira (18) a Buenos Aires e protagonizou uma cena comovente ao visitar um altar improvisado em frente ao hotel onde o ex-integrante da banda One Direction morreu na última quarta-feira, enquanto a comoção no mundo artístico ficou ainda maior.

Geoff chegou à capital argentina no início da manhã. Uma equipe da AFP viu seu carro sair horas depois do necrotério onde ele havia ido para reconhecer o corpo do filho.

À tarde, foi ao hotel CasaSur, onde ocorreu a tragédia, e ao sair ficou em silêncio no altar improvisado que os fãs montaram na calçada com fotografias, flores, cartas e velas.

Rodeado por cerca de cem fãs emocionadas, o pai de Payne parou para ler mensagens – várias em inglês -, beijou algumas fotos e agradeceu às jovens pelo apoio. As “directioners”, como são conhecidas as seguidoras da famosa banda, começaram a chorar.

Liam Payne morreu na quarta-feira, aos 31 anos, ao cair do quarto onde estava hospedado no terceiro andar do hotel CasaSur, em Palermo. Havia destruição e drogas no cômodo, e os resultados dos exames toxicológicos ainda são aguardados.

A namorada do cantor, a influenciadora Kate Cassidy, escreveu no Instagram, nesta sexta-feira, que o amava “incondicional e completamente” e que se sentia “totalmente perdida”.

A mãe do filho de sete anos de Payne, a cantora Cheryl Cole, também se despediu publicamente, dizendo que o pequeno terá que “enfrentar a realidade de não ver mais seu pai”.

Os astros britânicos Ed Sheeran e Robbie Williams se disseram “chocados”.

“Todas as lembranças que tenho com ele são incríveis, é uma situação desoladora”, apontou Sheeran, dono de sucessos como “Shape of You” e “Perfect”.

Williams, compositor de “Feel” e “Angels”, escreveu em sua conta uma carta para Payne, de quem era amigo íntimo, afirmando se tratar de uma “perda trágica e dolorosa para sua família, amigos, fãs e (…) o mundo”.

– “Completamente devastados” –

Os outros membros da banda britânica One Direction – Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik – publicaram na conta oficial da banda que estavam “completamente devastados com a notícia”.

Além da postagem em conjunto, os cantores publicaram separadamente em suas contas as condolências. Harry Styles escreveu que “sempre” sentirá falta de seu amado amigo, observando que a maior alegria de Payne era “fazer os outros felizes”.

Louis Tomlinson, pai de um menino de 8 anos, declarou a sua admiração pelo “irmão” e disse estar sempre à disposição para o filho que Liam Payne deixou, Bear, de 7 anos.

Niall Horan também lembrou do pequeno Bear, e disse se sentir sortudo de ter encontrado Liam recentemente na Argentina.

Zayn Malik escreveu que daria tudo para abraçar Liam uma última vez e que sempre admirou e respeitou o amigo.

Os tributos ao músico de 31 anos se multiplicaram no mundo todo.

A cantora Rita Ora, amiga de Payne, interrompeu um show no Japão e disse que não podia “cantar agora”; as bandas Backstreet Boys e NSYNC aderiram ao luto coletivo nas redes sociais, assim como outras celebridades como Halsey, Camila Cabello, o Dj Steve Aoki e o guitarrista do Rolling Stone, Ronnie Wood.

Enquanto isso, no icônico Obelisco em Buenos Aires, uma centena de “directioners” se despediram de Payne na quinta-feira com flores e canções. A maioria deles na faixa dos vinte anos, alguns vestindo camisetas alusivas, choraram e acenderam velas para seu ídolo de adolescência.

– Resultado preliminar –

Duas trabalhadoras sexuais declararam que estiveram com Payne horas antes de sua morte, que consumiram álcool, mas não o viram usar drogas, e que, posteriormente, tiveram um problema com o músico porque ele não quis pagar, segundo afirmaram fontes judiciais ao jornal local La Nación.

O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 lesões com “hemorragia interna e externa” e que a morte foi “causada pela queda”.

A partir da posição do corpo, deduziu-se que “Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total”.

O Ministério Público investiga o caso como uma “morte duvidosa”, embora “todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias”, diz o relatório.

No dia 2 de outubro, Payne assistiu a um show, em Buenos Aires, de seu ex-companheiro de banda Niall Horan, com quem fundou o One Direction em 2010 junto com os então adolescentes Styles, Tomlinson e Malik, após se apresentarem no concurso de TV britânico “The X Factor”.

Em 2016, o grupo anunciou que faria uma pausa indefinida, mas que não se separaria. Em 2019, Payne lançou seu álbum solo “LP1”.

