Pai de Liam Payne se pronuncia pela primeira vez após a morte do cantor, há três semanas

O pai de Liam Payne, ex-One Direction, viajou até a Argentina para repatriar o corpo do vocalista para o Reino Unido. Geoff Payne se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do artista, ocorrida há três semanas.

Liam morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, ao cair do terceiro andar de um hotel na capital, Buenos Aires.

Através das redes sociais, o pai fez um pedido aos fãs e admiradores do trabalho do músico para respeitarem o momento da família.

“Sinto muito a sua falta… só queria agradecer todo o amor que vocês deram ao meu garoto, pessoal. Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo para nossa família, para nós mesmos. Obrigado”, escreveu Geoff Payne sobre o ex-vocalista do One Direction, que foi registrado por veículos argentinos em visita ao memorial montado do lado de fora do hotel onde Liam estava hospedado e foi encontrado morto.

Funeral de Liam Payne

Amigos próximos de Liam compartilharam nesta semana detalhes sobre o funeral do artista, que deve acontecer em Londres, no Reino Unido. De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o corpo do cantor deve ser repatriado a qualquer momento.

“As providências necessárias já estão em andamento, e, quando o corpo chegar à Grã-Bretanha, o próximo passo será divulgar os detalhes do plano funerário”, disse uma fonte.

A despedida deve acontecer em uma grande catedral de significado especial para o cantor.

Geoff, Liam’s father, returned to the memorial outside the hotel. He laid a rose and lit a candle. Fans gave him hugs 💔 pic.twitter.com/HVGwV64wun — HSNews (@HS_News_) November 5, 2024