Pai de Henry pede à Justiça devolução de celulares apreendidos

O engenheiro Leniel Borel de Almeida pediu à Justiça a devolução de três celulares e um computador apreendidos pela polícia na casa dele, em março. Ele é pai do menino Henry Borel, de 4 anos, morto no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, vereador Dr. Jairinho. As informações são do jornal Extra.

Conforme a defesa de Leniel, os celulares “possuem uma grande quantidade de fotos de Henry Borel” e são o “único arquivo pessoal do pai”. Já o computador seria da empresa em que ele trabalha e que a impossibilidade de acessar os arquivos profissionais está causando “extenso prejuízo”.

O pedido foi encaminhado à 2ª Vara Criminal do Rio. O advogado do pai de Henry alega ainda que o engenheiro não é réu no processo e que as defesas dos acusados já tiveram acesso aos conteúdos. Os equipamentos foram apreendidos pela Polícia Civil uma semana após a morte de Henry em março deste ano.

O pedido de devolução dos aparelhos foi feito no último dia 20 e até o momento não fo analisado pela Justiça.

Segundo as investigações da morte de Henry, Jairinho submetia a criança a sessões de tortura e, mesmo tendo conhecimento das violências praticadas pelo namorado contra o filho, Monique não fazia nada para impedir. O casal está preso preventivamente pela morte do menino.

Veja também