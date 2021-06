Pai de Henry denuncia perfil fake que pede doações

Leniel Borel de Almeida, pai de Henry Borel, de 4 anos, morto em março deste ano, usou suas redes sociais para denunciar um perfil falso que usa o seu nome e sua foto para pedir doações e vender quadros com a imagem do menino. A página tem 20,9 mil seguidores, enquanto a original, do pai de Henry, tem mais de 490 mil.

“Lamentavelmente há um perfil fake cometendo condutas desrespeitosas e criminosas. Sem nenhum envolvimento da minha parte, esse perfil está anunciando a venda de quadros com a imagem do Henry, além de pedir doações. Por favor, não contribuam!!! Peço ajuda de todos para denunciar”, escreveu Leniel esta tarde.

Em conversa com o jornal carioca Extra, Leniel comentou sobre a surpresa ao descobrir o perfil falso com seu nome. Ele contou que entrou em contato com o responsável pela página, para pedir que ele a desativasse, mas não foi atendido.

“Eu fui surpreendido por esse perfil fake que estava se passando por mim, chamado Leniel Borel Oficial, do qual eu não tenho nenhum envolvimento. Na hora eu entrei em contato com essa pessoa, pedi para ela bloquear, apagar esse perfil ou mudar, porque eu não compactuava com aquilo. Ele disse que iria desativar, mudar o foco, mas não o fez. E, desde então, ele faz ações que não tenho nenhuma participação: já fez live, já fez postagens falando que eu estava próximo, mas em nenhum momento tive contato com essa pessoa, nem a conheço”, disse.

“Ele está só aumentando a prática criminosa, começando pela identidade falsa, porque se passa por mim, ao ponto agora de estar pedindo dinheiro, fazendo vaquinha, como estelionatário, e dizendo que vai vender quadros com a imagem do meu filho, que seriam assinados por mim, pedindo doações falando em meu nome, pedindo dinheiro até a pessoas públicas.”

