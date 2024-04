Pai de Henry Borel comemora nascimento da filha, Valentina: ‘Oportunidade de ser pai novamente’

de Redaçãoi de Redação - https://istoe.com.br/autor/de-redacao/ 23/04/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Após três anos da trágica morte do menino Henry Borel, aos 4 anos de idade, o pai do menino, Leniel Borel, celebrou a chegada de sua filha, Valentina, na tarde da última segunda-feira, 22. A menina nasceu na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

Fruto de seu novo casamento, com a médica Larysse Borel Neves Ribeiro, a criança chegou ao mundo pesando pouco mais de 3 kg e medindo 48 centímetros.

“Tenho certeza de que um filho nunca substituirá o outro e que continuarei lutando incansavelmente por Justiça pelo Henry, mas estou muito feliz com a chegada da Valentina. Considero uma dádiva de Deus ter tido a oportunidade de ser pai novamente”, disse ele em matéria publicada no g1, na última segunda-feira, 22..

O pequeno Henry Borel morreu aos 4 anos de idade no dia 8 de março de 2021. A mãe do menino, a professora Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho, foram presos e são réus pela morte do garoto.

Os acusados alegaram que o menino foi vítima de um acidente doméstico, mas o laudo da necropsia apontou 23 lesões por “ação violenta” em Henry.

A criança estava no apartamento onde a mãe morava com o ex-vereador, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e foi levado por eles ao hospital, onde chegou já sem vida.

