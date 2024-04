Pai de Fernanda Paes Leme, Álvaro José se declara pela neta: ‘Bem-vinda! Te amo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/04/2024 - 10:33 Para compartilhar:

Pai da atriz Fernanda Paes Leme, o narrador e apresentador Álvaro José já conheceu a neta Pilar, primeira filha da atriz. Em seu Instagram, neste sábado, 20, ele compartilhou uma foto com a recém-nascida, e se declarou pela pequena.

“Pilar, você veio para mexer com nossas vidas. Fiquei sem reação ao te ver pela primeira vez , fiquei perdido com você pertinho de mim. Ah! Seja bem-vinda, minha netinha, e o vovô está aqui para fazer as suas vontades. Conte comigo! E não conte nada para a @fepaesleme ou o @victorasampaio. Esse será um segredo só nosso. Bem-vinda! Te amo”, escreveu ele.

Pilar é fruto da relação da atriz com o empresário Victor Sampaio, de 31 anos. Ela nasceu na quinta-feira, 18, com 50 cm e 3,325 kg.

