Pai de Felipe Andreoli diz não falar com Rafa Brites e que se afastou do filho: ‘Pensa diferente’

Da Redação 05/12/2024 - 17:37

O jornalista esportivo Luiz Andreoli revelou que se afastou do filho, Felipe Andreoli, e que não fala com a nora, Rafa Brites. Ele contou não ter relação próxima com a família do herdeiro e que tem pouco contato com os netos.

Segundo o comunicador, não houve briga entre ele e o filho, mas que ele foi pai ausente, o que pode ter contribuído para que a relação atualmente não seja de proximidade.

Durante entrevista no podcast “Lisa, Leve e Solta”, que foi ao ar nesta quinta-feira, 5, Luiz Andreoli disse que viu o filho pela última vez em março.

“As pessoas acham que eu vejo o Felipe sempre, mas não vejo. É muito difícil manter o relacionamento. O cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha”, declarou ele.

“Mas não existe briga. Eu não brigo com ninguém, as pessoas discutem comigo, cada um tem o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho… Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, quero muito bem a ele”, disparou ele.

Apesar das diferenças, o jornalista espera ter mais aproximação com o filho e que possa conviver com os netos.

“É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas têm que acontecer naturalmente. No meu aniversário a gente se encontrou, foi todo mundo jantar no meu aniversário”, relembrou ele.

“Até hoje meus filhos falam: ‘Você nunca me levou para a Disney’. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana num rancho em Campinas que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais”, revelou.

“Eu vejo uma geração que veio depois da minha que não tem essa química de estar com os pais, você tem que estar com o pai nos momentos bons e ruins. Eu lamento pelos meus netos, eles gostam muito de mim”, finalizou.

Felipe Andreoli e Rafa Brites estão casados desde 2011 e juntos têm duas crianças: Rocco, de sete anos, e Leon, de dois.