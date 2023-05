Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 05/05/2023 - 22:56 Compartilhe

Pai do ex-UFC Jorge Masvidal, Fernandez Masvidal, de 67 anos, foi preso sob a acusação de tentativa de homicídio após um tiroteio na casa do filho, em Miami, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na quinta-feira e foi noticiado inicialmente pelo site ‘MMA Junkie’.

A polícia comunicou que uma pessoa foi baleada e levada ao hospital em estado estável. Segundo o ‘TMZ’, apesar da casa pertencer ao filho do acusado, o lutador não estava na residência no momento do crime.

As autoridades ainda identificaram um revólver calibre 38 na residência. A vítima da tentativa de homicídio foi identificada como Luis Leoncini. Caso seja condenado, o pai do atleta pode pegar uma pena de 15 anos de prisão e multa de até dez mil dólares (cerca de R$ 50 mil).

Masvidal tem 38 anos e se aposentou dos ringues no mês passado quando foi derrotado pelo brasileiro Gilbert Durinho no UFC 287. Seu momento mais marcante no Ultimate Fighting Championship foi o nocaute com uma joelhada voadora contra Ben Askren em 2019, aos cinco segundos do primeiro round, sendo considerado até hoje a vitória mais rápida da história do UFC.

Além do UFC, o atleta passou por eventos como Bellator e Strikeforce somando um cartel de 34 vitórias e 13 derrotas durante toda a carreira.

