Pai de Duda Reis diz que filha sustenta Nego: “Que escolha destrutiva você fez”

Luiz Fernando Barreiros voltou a detonar o noivo da filha Duda Reis, Nego do Borel. O médico já tinha se pronunciado após as fotos polêmicas do cantor com Anitta e voltou a criticar o funkeiro nos comentários da foto da filha.

O relacionamento de Nego com a família de Duda sempre foi conturbado e os pais da atriz já chegaram a afirmar que o cantor batia nela. Desta vez, Luiz Fernando disse que a filha sustenta Nego e que ela está destruindo sua carreira de atriz.

“Realmente, depois que você conheceu esse seu noivo idiota, você virou outra pessoa! Que triste, minha filha, ver você aceitando tudo isso que está acontecendo! Isso não tem nada a ver com a arte! Investimos tanto em você por amor e por acreditar! Que escolha destrutiva você fez fez! Era para você estar hoje na New York Film Academy, desfrutando um ambiente de conhecimento e não um escândalo desnecessário de fotos do seu noivo com a Anitta! Lamentável você ter virado as costas para um caminho profissional! Hoje você trabalha muito para sustentar esse merda! Como pode: estar devendo e de repente comprar uma embarcação! Tem que ser muito louco pra acreditar!”, disse Luiz Fernando.

