Pai de Britney Spears acusa tutora da filha de restringir decisões sobre cantora casar e ter filhos

Brigando na Justiça com a filha Britney Spears há anos, Jamie Spears se pronunciou sobre a tutela financeira e profissional da cantora. De acordo com o TMZ, Jamie entrou com um processo alegando que não tem ou teve envolvimento com a conservadoria pessoal de Britney, ou seja, não influenciou nenhuma das decisões da vida particular dela nos últimos anos.

Ele ainda diz que está impedido de falar com a filha há muito tempo por causa da atual tutora de Britney, Jodi Montgomery. Jamie diz que o advogado da cantora entrou com documentos alegando que Brit não tinha condições psicológicas de fazer as próprias decisões e, por isso, nomeava Jodi como sua curadora. Porém, o tribunal nunca emitiu nada concluindo que a cantora era incapaz de consentir com tratamento médico.

“A Sra. Montgomery está totalmente encarregada dos cuidados pessoais diários e do tratamento médico da Sra. Spears, e a Sra. Montgomery tomou todas as decisões relacionadas a esses assuntos”, dizem os documentos. Jamie ainda finaliza dizendo que Jodi é quem proibiu Britney de se casar ou ter filhos, e não ele.

