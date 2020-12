Pai de Boris Johnson pedirá nacionalidade francesa

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – Stanley Johnson, pai do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quinta-feira (31) que irá pedir a nacionalidade francesa para não “perder vínculo” com a União Europeia. Em algumas horas, os britânicos saem oficialmente do bloco.

“Se eu entendo bem, eu sou francês. Minha mãe nasceu na França, a mãe dela era completamente francesa, assim como seu avô. Para mim, é questão de reivindicar o que é meu e, por isso, estou muito feliz”, disse Stanley à rádio “RTL”.

Johnson é o premiê que liderou o processo de separação, o Brexit, e sempre foi um defensor da saída dos britânicos do bloco europeu. Stanley, que tem 80 anos, por sua vez, votou no referendo de 2016 para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia.

“Eu sempre serei europeu. Não pode-se nunca dizer aos britânicos que eles não são europeus. Mas, ter o vínculo com a União Europeia é muito importante”, acrescentou. Rachel Johnson, irmã do premiê, também já deu a entender que pretende fazer o mesmo procedimento.

A partir de 1º de janeiro, o divórcio entre os dois lados será consumado de vez após cerca de 50 anos de parceria. (ANSA).

