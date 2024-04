Pai de Anderson Leonardo faz homenagem em dia de velório do cantor: ‘Triste por não mais te abraçar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/04/2024 - 16:39 Para compartilhar:

Morreu na sexta-feira, 26, Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aos 51 anos, que estava em tratamento contra um câncer desde 2022. Neste domingo, 28, o corpo do artista foi velado na presença de familiares, amigos e fãs. No Instagram, Bira Haway, pai do cantor, fez uma homenagem emocionante a ele.

“Filho sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível”, começou Bira.

“Seu legado que está sendo deixado e esse é o nosso maior presente, e sei que seu legado, sua música, sua alegria, vai abraçar muitas gerações. Te amo meu filho, meu amigo, meu companheiro. Divirta-se aí em cima, meu amor por ti é eterno”, completou o veterano, que recebeu apoio dos seguidores.

O corpo de Anderson Leonardo foi no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. A cerimônia ocorreu das 11h às 15h.

A doença que acometia Anderson era um câncer inguinal, na região da virilha, que atingia o pênis e o ânus. Ele já havia sido hospitalizado diversas vezes, foi diagnosticado com embolia pulmonar e passou por imunoterapia.

Casado com Paula Cardoso, Anderson também deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.