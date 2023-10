Pai de Alok diz que lembrança dos netos ‘deu norte’ para ele passar por ataque terrorista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2023 - 10:14 Compartilhe

O pai de Alok, Juarez Petrillo, relatou em entrevista ao Fantástico neste domingo, 15, o que passou após a rave em que estava em Israel ter sofrido com um ataque terrorista do Hamas no último dia 7 de outubro. Também conhecido como DJ Swarup, ele participava da edição israelense do festival Universo Paralello. Apesar de ser criador do evento no Brasil, ele licenciou o nome da marca a uma produtora local, responsável por toda a organização. A festa foi interrompida por bombardeios.

Juarez contou como percebeu que se tratava de um atentado: “Já tava amanhecendo, a coisa mais linda. Quando olhei a pista, falei: gente, essa a pista mais incrível da minha vida. De repente estoura uma bomba do lado da festa. Foi um grito de susto de todo mundo. Nessa hora a coisa mudou. Começaram a entrar em pânico e a chorar, foi geral”.

“De repente a gente escutou um barulho de metralhadora. O cara que tava comigo falou: ‘é nosso exército dando o troco’. Falou desse jeito, como se fosse a defesa. Mas não, pelo contrário. Eram motociclistas entrando dentro da festa”, continuou.

Juarez Petrillo também contou o que passou em sua cabeça quando estava no bunker, para ter forças para sair da situação: “o que me deu um caminho, um norte, foi quando lembrei dos meus netos. Não era DJ mais, produtor, artista, não, sou vovô”.

Alok também comentou a questão envolvendo o pai: “eu vi por causa dos vídeos da internet. Comecei a ligar desesperadamente para ele. Não consegui falar com ele, só um amigo. Depois consegui falar com meu pai. A ficha foi caindo no dia seguinte, quando a gente viu que tinha mais de 250 corpos ali, perto da área do festival, e fomos começar a entender a gravidade.”

