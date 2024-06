Pai da vice-presidente colombiana escapa de atentado a tiros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2024 - 20:59 Para compartilhar:

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, anunciou que seu pai saiu ileso neste domingo de um atentado a tiros.

“Meu pai, juntamente com meu sobrinho de 6 anos e dois seguranças, sofeu um atentado na rodovia Suárez-Cali. Felizmente, eles saíram ilesos”, publicou Francia na rede social X.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram marcas de tiros em uma das janelas e na parte de trás da caminhonete em que Sigifredo Márquez estava.

Francia é a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência da Colômbia. Em agosto de 2022, antes de assumir o cargo, ela atuava como ativista ambiental no departamento de Cauca, onde saiu ilesa de um ataque a tiros.

No começo de 2023, a vice-presidente denunciou em duas ocasiões que a polícia havia encontrado explosivos em rotas que ela iria percorrer.

O ataque de hoje aconteceu no sudoeste do país, de onde Francia é natural e onde dissidentes das Farc controlam rotas do narcotráfico. O presidente Gustavo Petro pediu a autoridades a abertura de uma investigação.

