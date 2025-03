Pai atualiza estado de Whindersson Nunes após internação em clínica psiquiátrica

[ALERTA: este texto aborda assuntos como depressão e suicídio, o que pode ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique, tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida pelo telefone 188]

Hidelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes, falou sobre o estado de saúde do filho, que se internou voluntariamente em fevereiro para tratar de sua saúde mental.

Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, o veterano respondeu às questões dos seguidores sobre como Whindersson está e qual a perspectiva de alta. Ele está internado em uma clínica no interior de São Paulo.

“Gente, ele está bem, graças a Deus. Logo, logo vai sair. Não visitamos ele, porque onde ele está são poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele vai visitá-lo todos os dias, ele está bem e passa as informações para a gente”, disse Hidelbrando.

“Logo, logo vamos estar com ele, visitá-lo, dar um abraço nele. Minha vontade é trazer ele para cá, para o interior, passar um tempo aqui. Mas quero tranquilizar vocês e agradecer pelas orações. Está dando tudo certo e logo, logo ele vai estar fazendo todo mundo sorrir”, completou.

Internação

Há algum tempo enfrentando problemas com sua saúde mental, o humorista Whindersson Nunes, de 30 anos, decidiu internar-se em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, com o objetivo de buscar um ‘tratamento adequado’.

“O humorista se internou por decisão própria e com o devido acompanhamento médico. (…) O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar”, diz a nota publicada pela Non Stop Produções Artísticas.

A empresa responsável pelo gerenciamento da carreira de Whindersson ainda ressaltou que ele “tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde”.

“Ele está muito bem e feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos, fazendo o que mais ama”, diz o comunicado.

A nota ainda pediu que os fãs tenham compreensão e respeito, além de respeitarem a privacidade do humorista neste momento.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Whindersson busca cuidados para tratar de sua saúde mental. Em entrevista a Rafinha Bastos, em 2021, o artista revelou que já havia sido internado por ser “uma pessoa depressiva.”

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).