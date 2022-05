Pague Menos: Superintendência do Cade aprova aquisição da Extrafarma, com ACC

A rede farmácias Pague Menos informa que a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG-Cade) emitiu despacho, no dia 7 de maio, com a recomendação de aprovação da aquisição da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos (Extrafarma) pela companhia, mediante a celebração de Acordo em Controle de Concentrações (ACC).





Pelos termos do ACC negociado, acrescenta, a companhia se compromete a adotar soluções estruturais de modo a eliminar as preocupações concorrenciais apontadas pela SG-Cade, incluindo o desinvestimento de alguns pontos de venda da Extrafarma. Segundo a empresa, as lojas objeto do desinvestimento negociado no ACC representam menos de 3% da base de lojas da Extrafarma.

A operação agora será submetida a análise do Tribunal do Cade, que tem até 2 de setembro de 2022 (considerando o prazo máximo legal, incluindo potenciais extensões) para decidir de forma definitiva sobre as recomendações da SG, incluindo os termos do ACC negociado. “A transação é um marco importante na aceleração da estratégia de crescimento da companhia”, destaca.

A operação foi anunciada em maio de 2021, por R$ 700 milhões, sujeito a ajustes devido a variações de capital de giro e à posição da dívida líquida da Extrafarma na data de fechamento da transação, informou a empresa na ocasião.