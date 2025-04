Pague menos impostos na Reforma: dicas de Eliezer Marins para sua empresa

A Reforma Tributária não é apenas uma mudança legislativa — é uma revolução na forma como as empresas serão tributadas no Brasil. Para quem não estiver preparado, o impacto pode ser severo: aumento da carga tributária, dificuldades de caixa e até fechamento do negócio. Por outro lado, aqueles que souberem se antecipar e se estruturar, terão um planejamento tributário eficiente. Isso pode transformar essa mudança em uma grande oportunidade de economia.

Atualmente, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo, com dezenas de tributos federais, estaduais e municipais que oneram empresas de todos os portes. Com a Reforma, tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS serão substituídos pelo Imposto sobre Valor Agregado (IVA), exigindo um novo planejamento para evitar pagamentos desnecessários.

“Muitas empresas desconhecem oportunidades de reduzir sua carga tributária e acabam pagando valores muito acima do necessário. Com a Reforma Tributária, as mudanças na legislação podem tornar esse cenário ainda mais desafiador, aumentando riscos financeiros para quem não se preparar com antecedência”, alerta Eliezer Marins, auditor especialista em planejamento tributário e presidente de honra da Marins Consultoria.

Empresas do Simples Nacional podem pagar até 90% a mais de impostos

Um dos erros mais comuns no meio empresarial é não perceber o impacto real da carga tributária no longo prazo. No Simples Nacional, por exemplo, além do pagamento mensal elevado, muitas empresas não sabem que valores pagos indevidamente podem ser recuperados, aliviando o fluxo de caixa e gerando economia imediata.

Para exemplificar, imagine uma rede de supermercados com um faturamento mensal de R$ 500 mil. Sem um planejamento tributário adequado, a empresa pode pagar cerca de R$ 180 mil por mês em impostos. Porém, com a revisão correta, esse valor poderia cair para R$ 50 mil, resultando em uma economia de R$ 130 mil por ano. Se considerarmos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, a recuperação pode ultrapassar 1 milhão. Esse dinheiro, que poderia ser investido no crescimento do negócio ou na compra de um imóvel, acaba sendo desperdiçado simplesmente por falta de uma estratégia tributária bem definida.

A Marins Consultoria já recuperou centenas de milhões para empresas de diversos setores

A falta de um planejamento adequado pode fazer com que sua empresa perca dinheiro sem perceber. A boa notícia é que há soluções para minimizar esse impacto e até recuperar tributos pagos nos últimos cinco anos.

Nos últimos anos, a Marins Consultoria auxiliou empresas a recuperar valores expressivos, incluindo:

• Redes de varejo e distribuição – R$ 328 milhões recuperados

• Indústrias do setor químico e farmacêutico – R$ 200 milhões recuperados

• Empresas de transporte e logística – R$ 26 milhões recuperados

• Construtoras e incorporadoras – R$ 60 milhões recuperados

“Muitos empresários ainda acreditam que reduzir impostos significa correr riscos, quando na verdade a grande perda está em não revisar a estrutura tributária da empresa”, explica Eliézer Marins, CEO da Marins Consultoria. “Com a Reforma Tributária, a necessidade de adequação será ainda maior, e quem se preparar antes terá uma vantagem competitiva significativa”.

Se sua empresa deseja se adequar à Reforma Tributária, recuperar tributos pagos indevidamente e economizar até 70% nos impostos, entre em contato com a Marins Consultoria, são 55 anos de experiência.

Clientes renomados atendidos pela Marins: Kopenhagen, GM América do Sul, OAB e L’Oréal Brasil. A Marins Consultoria se destaca pela implementação de soluções estratégicas para redução da carga tributária. A empresa combina tecnologia e expertise jurídica para garantir a segurança fiscal de seus clientes, evitando multas e penalidades decorrentes de erros fiscais.

A Marins está abrindo novas vagas de atendimento ao pequeno e médio empresário, cadastre agora sua empresa para uma análise gratuita.