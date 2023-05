Pague Menos corta projeção de novas lojas em 2023 em 66% por cenário macro e estoques

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 21:03 Compartilhe

(Reuters) – A Pague Menos cortou a projeção de abertura de novas lojas em 2023 de 60 para 20 unidades, uma redução de 66%, informou a empresa em fato relevante nesta segunda-feira.

De acordo com a rede de farmácias, a nova projeção de lojas deve-se ao cenário macroeconômico, com elevadas taxas de juros, e à necessidade de alocação de capital adicional em estoques, esta relacionada ao processo de integração da Extrafarma, aquisição concluída no ano passado.

A projeção de abertura de 120 lojas para o ano de 2024 permanece, disse a empresa, acrescentado que as estimativas não consideram eventuais fechamentos de lojas.

(Por Patricia Vilas Boas)

