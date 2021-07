PagSeguro negocia compra do Banco BV, diz fonte

Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) – A PagSeguro está em negociações para comprar o Banco BV (anteriormente conhecido como Banco Votorantim), afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira.

A fonte afirmou que as negociações estão em andamento e que não há garantias de que a aquisição será acertada.

Em comunicado, a PagSeguro disse que sua unidade PagBank está sempre em busca de oportunidades de investimento, mas que “não pretende adquirir o banco BV e que não há acordos firmados para fazê-lo”.

O Banco BV também negou em comunicado, enviado à imprensa após o fechamento dos mercados, a existência de negociações com a PagSeguro. “O Banco Votorantim…, e seus acionistas, Banco do Brasil e Votorantim Finanças, negam as recentes notícias sobre a venda do BV”, afirmou a instituição. “O BV e seus acionistas se mantêm engajados na sua agenda estratégica, buscando a diversificação em seus negócios.”

As ações em Nova York da PagSeguro fecharam em baixa de cerca de 8%. Mais cedo, após a divulgação da notícia pelo Brazil Journal, chegaram a recuar 18,17%. O BDR da empresa despencou 7,7%.

O Brazil Journal citou duas fontes com conhecimento do assunto para afirmar que o valor do negócio seria de cerca de 16 bilhões de reais.

O Banco do Brasil tenta vender sua participação no BV há pelo menos dois anos. O BV chegou a encaminhar neste ano um pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO), mas cancelou o pedido em abril.

Mais cedo, BV e Banco do Brasil afirmaram que não comentariam o assunto e a Votorantim Participações não tinha se manifestado.

Em meados do ano passado a PagSeguro anunciou a compra das operações no Brasil do grupo alemão de meios de pagamento Wirecard.

(Com reportagem adicional de Gram Slattery e Tatiana Bautzer)

Veja também