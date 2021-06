PagSeguro lucra R$ 271,3 milhões no 1º trimestre

O PagSeguro, empresa de pagamentos do Grupo UOL com ações listadas na Nasdaq, em Nova York, registrou lucro líquido de R$ 271,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, resultado 24% menor que um ano antes. O resultado se segue ao lucro trimestral recorde reportado pela companhia para os últimos três meses do ano passado, de R$ 430 milhões.

O total de pagamentos capturados pela companhia (TPV) mais que dobrou (+101,6%), na consolidação das operações, e alcançou R$ 81,4 bilhões. O salto foi liderado pelo crescimento nas operações do PagBank, que em um ano aumentou de 3,7 milhões para 9,1 milhões a quantidade de clientes ativos.

As receitas totais somaram R$ 2,067 bilhões entre janeiro e março deste ano, mantendo o patamar registrado no último trimestre do ano passado e 30,2% maiores que no primeiro trimestre de 2020.

Veja também