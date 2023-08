Pagodeiro termina relacionamento após se apaixonar por Pabllo Vittar: ‘Só eu sei o que passei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 17:02 Compartilhe

A cantora Pabllo Vittar foi envolvida em uma polêmica, nesta quinta-feira (10), com um cantor de pagode. Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, teria terminado o namoro com Quele Souza após se apaixonar pela estrela pop.

As primeiras informações sobre o suposto caso foram reveladas pelo perfil ‘Olá Juca’ no Instagram.

Inicialmente, a identidade do pagodeiro foi preservada. Mas, pouco depois a namorada supostamente trocada comentou o caso e expôs o cantor.

Segundo ela, Danrlei Orrico, teria começado a ficar com Pabllo Vittar há dois meses e, agora, o romance está se tornando sério.

Em um longo desabafo, Quele Souza contou ter sido abandonada pelo pagodeiro e insinuou que Danrlei tinha interesses na fama da drag queen.

“Ele ainda teve a cara de pau de me dizer que precisava de Pabllo para ajudar ele a crescer nacionalmente, que Pabllo tinha que achar que ele estava apaixonado para ajudar ele a crescer na carreira e que eu não somava em nada na vida dele porque não era famosa”, disse ela.

A ex-namorada contou, ainda, que chegou a perdoar as traições do pagodeiro e pediu para eles reatarem. A tentativa não deu certo porque o pagodeiro já estaria apaixonado por Pabllo.

“Chorei 3 meses sem parar do que esse homem fez comigo, só eu sei o que passei, até socorro ele me negou, eu passando mal no dia do término”, desabafou ela.

