Pagode do Menos é Mais se une ao sertanejo em mix de gêneros mais ouvidos no Brasil

O grupo Menos é Mais foi um dos convidados a compor o DVD de Guilherme e Benuto, gravado no início de setembro, em São Paulo.

Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga falaram da importância de unir os dois gêneros mais ouvidos no Brasil atualmente, segundo dados da plataforma digital de música Spotify.

“Eu acho que tem tudo a ver. O público gosta dos dois, dá para mensurar os dois. Cada vez mais nos eventos a gente vê essa mistura. A gente direto está em algum evento com algum artista do sertanejo. O público consome cada vez mais esses gêneros”, comemorou Gustavo Goes em entrevista ao site IstoÉ Gente.

O grupo ainda falou sobre como recebeu o convite da parceria com a dupla sertaneja de irmãos.

“A gente recebeu esse convite através da dupla Guilherme e Benuto, e antes de receber a música, a gente já estava inclinado a aceitar essa proposta, mas quando chegou a música, a gente teve certeza. É uma música que a gente se identifica muito. Depois veio a ideia de compor também, de fazer uma parceria com Matheus Fernandes nessa música, e serem os três artistas ali. E a gente ficou mais feliz ainda”, completou Goes.

“A gente espera que essa música sirva como porta de entrada para uma parceria de muitos anos”, afirmou o músico, ressaltando que a canção escolhida para o projeto tem a cara do grupo de pagode: “É uma música que a gente acredita muito, que fala muito de coisas que o Menos é Mais também trata, de um amor verdadeiro”.

‘Coração Partido’

Recentemente, Menos é Mais entrou para a playlist latina com “Coração Partido”, versão brasileira do hit “Corazón Partío”, de Alejandro Sanz, que foi lançado em 1997 e até hoje faz sucesso.

“Essa música é o pontapé inicial do próximo projeto que a gente vai gravar, o ‘Churrasquinho do Menos é Mais’, um projeto que a galera já conhece e tem um laço de afetividade”, começou contando Luis.

“A ideia de regravar essa música nasceu no DVD ‘Confia’. Eu tinha essa vontade de fazer a versão em pagode, com a linguagem brasileira. E depois de dois anos, o compositor já mandou essa música pronta para a gente. Como eu já estava pensando muito nisso, a gente fez um arranjo e ficou do jeito que está agora. Descobrimos também que está entrando no Top 100”, comemorou.

